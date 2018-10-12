Akşehir Gölü Doğal Sit Alanı sınırları yerine aplike ediliyor

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi Akşehir Gölü Doğal Sit Alanı sınırlarını aplike etme çalışmaları yapıyor.

Aplike çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı açıklamada, şu anda Nasreddin Hocanın yoğurt çaldığı gölün Ulupınar Mahallesi'nin alt bölümündeki bir mevkisinde olduklarını söyledi.

Akşehir Belediyesi ekipleri sit sınırını işaretlediğini kaydeden Akkaya, "Geçtiğimiz günlerde bu sit sınırıyla ilgili sıkıntılar yaşamıştık. Sit sınırı belli olmadığından çiftçilerimiz kendi arazilerini sürerken sit sınırlarını aşanlar olmuş, ondan dolayı şikayetler üzerine onlar savcılığa sevk edildiler. Ecri misil ödediler, ceza aldılar. Böyle ciddi sıkıntılar yaşanmıştı, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan konuyu daha önceki dönemde önceki milletvekilimiz Mustafa Baloğlu beyle, daha sonraki aşamada bölgemizden şu andaki Konya Milletvekilimiz olan Orhan Erdem Bey ve İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu'yla beraber konuyu takip ederek yeni doğal sit sınırını çizdirdik." dedi.

Sit sınırı daraltma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapıldı ve Bakan beyin onayıyla yürürlüğe girdiğini belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Fakat tekrar çiftçilerimizin ikinci mağduriyet yaşamamaları noktasında bu sit sınırını araziye aplike etmek üzere Akşehir Belediyesi olarak kendimize vazife edindik. Gördüğünüz gibi Akşehir Belediyesinden teknik ekip arkadaşlarımız işaretliyorlar. Greyderimiz de çift taraflı bıçak vurarak araziye koordinatları işlemiş oluyor. Buradan şunu hatırlatmamız lazım tekrar yanlış anlaşılma olmaması için.

Bu işaretlediğimiz sit sınırına kadar bütün çiftçilerimizin burayı işleme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. Herkes önceden Osmanlı tapusu olan veya 72 yıllarında aldığı tapuları olan arkadaşlarımız göl taştığı zaman, bu hükümsüz kalan tapularını olan yerlerini işleyebilecekler ama tapu sınırı buraya kadar gelmeyenlerin işlememesi gerekiyor. Çünkü o zaman yine çeşitli cezayı müeyyidelerle karşılaşabilirler. Sit sınırının dışında kalan ama kıyı kenar çizgisi içinde kalan arazileri olan vatandaşlarımızda var, onlarında savcılık boyutu olmaz ama ecri misil ödemeleri kesinlikle gene gerekiyor. Onun içinde buraları işlememeleri normalde gerekiyor onlarında ayrıca bilgisi olsun."



