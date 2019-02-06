Akşehir Belediyesinin yeni sağlık hizmeti

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü imzalandı.

30 Ocak tarihinde her iki kurum arasında imzalanan protokol hakında yazılı bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyeciliğin sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığına değinerek, belediyelerin insanın doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet verdiğini belirtti.

Başkan Akkaya açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Belediyemiz ile Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğümüz arasında Toplum Tabanlı Kanser Tarama İşbirliği Protokolü imzalayıp, değerli hemşehrilerimizin kanser taramalarında farkındalığını artırmak ve sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda şubat ayından itibaren merkezden uzak mahallelerimizdeki kanser tarama hedef nüfusuna dahil olan hanım kardeşlerimizin Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ve Akşehir Devlet Hastanesi'nde taramalarının yapılabilmesi için belediyemiz tarafından ulaşımlarını sağlıyoruz. Amacımız sağlık alanında da hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alabilmesidir."

Yapılan protokol gereğince merkeze uzak mahallelerdeki 30-65 yaş arası bayanlar HPV DNA Testi (rahim ağzı kanser taraması), 40-69 yaş arası bayanlarda mamografi çekimi için Akşehir Belediyesi tarafından sağlanan araçlarla gerekli sağlık kurumlarına taşınacak.

Projeyle haftada en az 1 gün olmak üzere 20 vatandaşın taramasının yapılması hedeflenmekte.