Akşehir Belediyesine ödül

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında Tarihi Evlerin Restorasyonu, Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları alanında Plant Ödülü'ne layık görüldü.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen yarışmada, ülkenin "Süs Bitkisi" üretiminde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlar, "Peyzaj Mimarlığı” meslek disiplinine katkıyı özendirme alanında, seçilecek kişi, kurum ya da kuruluşları kamuoyu gündemine getirerek, onurlandırmayı amaç ediniyor.

19 kişilik bir ekipten oluşan seçici ve danışma kurulu tarafından 138 proje incelendi, 24 proje koşullara uymadığı için elenirken, 114 proje arasından 51 proje ödüle layık görüldü.

Akşehir Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Kamusal Alan, Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları Plant Ödülü'ne layık bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sokak Sağlıklaştırma Projemiz kapsamında yaptığımız restorasyon çalışmaları, Plant Ödülü'ne layık görüldü. Kültürel ve tarihi açıdan büyük zenginliklere sahip olan Akşehir'imizde yaptığımız bu çalışmaların bir çok kez ödüle layık görülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Akşehir'imizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yaptığımız bu çalışmalarla hem tarihi mimarimizi ayakta tutuyor, hem de bu tarihi evlerde oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Plant Ödülleri için 1 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreninde Akşehir Belediyesi verilecek ödülü alacak.