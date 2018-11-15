Akşehir Belediyesi'nden yaşlılara evde temizlik hizmeti

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan "Evde Temizlik Hizmeti" projesi kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların evini ücretsiz temizliyor.

İstasyon Mahallesi Hikmet Sokak’taki evinde tek başına yaşayan 82 yaşındaki Ömer Ertürk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ve temizlik ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Akkaya, temizlik ekibinin belli periyotlarla gittikleri evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yaptığını söyledi.

Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ev temizliğini, saç tıraşlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye; insanın doğumundan ölümüne kadar her noktada hizmet veren bir kurumdur. Değerli hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez kuralı da budur. Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden birisi de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Bu hizmeti başlattık ve verilen hizmet sonrasında bu insanlarımızın hayır duasını almanın her şeye bedel olduğunu düşünüyorum."