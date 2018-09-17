Akşehir Belediyesi'nden kırtasiye yardımı

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime desteğini sürdürüyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 öğrenciye kalem, çanta, silgi, defter, pastel boya, kuru boya, kalemtıraş gibi 15 çeşit malzemelerden oluşan kırtasiye seti verildi.

Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta ve kırtasiye yardımı, Akşehir’deki okul müdürlüklerine teslim edildi.

Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çantalar, belediye yetkililerince okulların açılmasından önce tüm okullar tek tek dolaşılarak ihtiyaçlar oranında dağıtıldı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri nedeniyle Nihat Dayanık İlkokulu’ndaki törenin ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’na sembolik olarak çanta ve kırtasiye setlerini teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu törende yaptığı konuşmada, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde Türkiye’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın farklı heyecanı ve gururu içerisinde sizleri saygıyla selamlıyorum." dedi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de Akşehir’deki eğitimdeki başarı oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Tören, okunan şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile son bulurken, program sonunda törene katılan protokol öğrencilerin yanına giderek yeni eğitim öğretim döneminde onlara başarılar dileyip, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.



