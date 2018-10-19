Akşehir Belediyesinden enflasyonla mücadeleye destek

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi enflasyonla mücadele kapsamında Hıdırlık Sofrasında, Takkasızlar Konağı'nda ve Aqua Park işletmesinde yüzde 10 ile yüzde 58'e varan indirim kararı alındı.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Salih Akkaya, geçtiğimiz günlerde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

"Akşehir Belediyesi olarak bizlerde Hıdırlık Sofrasında, Takkasızlar Konağımızda ve Aqua Park işletmemizde bu kampanyaya katılarak yüzde 10 ile yüzde 58'e varan oranlarda indirim yaptık" diyen Akkaya, şöyle devam etti:

"Bu indirimlerimizin bu mücadele noktasında katkısı olur diye ümit ediyorum. Akşehirli esnaflarımızda bu kampanyaya katıldılar. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Akşehir Belediyesi öncülüğünde bu kampanya yürütülmektedir. Ben bu kampanyaya katılan Akşehirli ve bölgemiz esnaflarına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Burada şuna özellikle değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde terör olaylarıyla, FETÖ terörüyle, PKK terörüyle Türkiye’yi dize getirmek isteyen o dış güçler ve art niyetli guruplar, 15 Temmuz’da da hain bir darbe girişiminde bulundular. Aziz milletimiz; Çanakkale’deki gibi destansı bir mücadele vererek 15 Temmuz’da onlara pabuç bırakmadı. Allah'ın izniyle; bu ekonomik terör adıyla başlatılmış olan ve Türkiye ekonomisini çökertmeye dönük bu operasyona da pabuç bırakmayacaktır."