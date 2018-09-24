Akşehir Belediyesi’nde sendika sevinci

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenleme ile belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçiler sendikalı oldu.

Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede çalışan işçilerin eşit şartlarda ücret alması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Sendikaya üyelik işlemiyle ilgili konuya olumlu yaklaştıklarını önceden söylediklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti.

"Bu araştırmamız tamamlandı, inşallah buradan sizlere bu müjdeyi vermiş olduk. Peygamber Efendimiz çalışanın hakkının alın teri kurumadan verilmesini bize tavsiye ediyor. Hakikaten bizim geleneğimizce ve örfümüze de bu yerleşmiştir. Buradan hareketle hükümetimiz aynı işi yapan vatandaşlarımızı aynı güvence altına alma noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışma başlatmıştır. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu çalışmamızla artık sendikaya üye olup, yasal haklarından yararlanacaksınız."

HAK-İŞ Konfederasyonu Konya İl Başkanı Vacit Sır da sevinçli olduklarının altını çizerek, "Çok sevinçliyim, huzurluyum. Böyle bir toplantıyla birlikte yeni sendikalı arkadaşlarımızla buluşmuş olduk. Bugünden itibaren sendika hakkınıza kavuşmuş olacaksınız. Sizlerin statüsü daha önceki yıllarda taşeron diye geçiyordu. Toplu sözleşme yoktu, sendika hakkı yoktu ve şimdi ise sendikalaşmanın temelini atmış olduk. Bu temel üzerine sendika olarak inşaya devam edeceğiz." dedi.





