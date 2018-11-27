Akşehir Belediyesi’nde kış tedbirleri toplantısı

KONYA (AA) - Akşehir'de kış aylarında vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması adına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Belediye binasında yapılan toplantı sonrası konuşan Akkaya, tüm amaçlarının insanların mağdur olmaması olduğunu söyledi.

Kış şartlarından insanların olumsuz etkilenmemesi için alınacak tedbirlerin görüşüldüğü verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Akşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekipleri, 24 saat görevinin başında olacak. Özellikle dış mahallelerimizde yoğun olarak çalışılacak. Hastane ve okul yollarının her zaman açık ve güvenli olması için çaba gösterilecek." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi Sorumlusu Ünal Çelik, KOSKİ Sorumlusu Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü Ahmet Çakar katıldı



