Akşehir 4. Kitap Fuarı açıldı

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde, "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında açılan Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 24 Nisan - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli yazarları da Akşehirlilerle buluşacak.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törende Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunulurken, Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri sundu.

Eğitimevi Organizasyon Sorumlusu Ahmet Ortadeveci, yaptığı konuşmada, bu yıl gerçekleştirilen "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor" projesi etkinlikleri kapsamında 40 yazarın Akşehirlilerle buluştuğunu belirterek proje paydaşlarına teşekkür etti.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk ise, "İlk emri oku olmakla beraber maalesef pek okumayan insanlarız. Bu bizim için büyük bir sıkıntı kaynağı. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda hem de ülkeler muvazenesinde eğer bilgi sahibi değilseniz her zaman sömürüye açık hale geliyorsunuz." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da proje kapsamında yapılan etkinlikler ve istatistiki konular hakkında bilgiler verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kimine göre kitap gerçek bir dost, ruhun ilacı, hiç solmayacak bitkiler alemi. Kitaplar hayatımızı şekillendiren, geleceğimize yön veren bilgi birikimin yansımalarıdır. Kitaplar odaları süsleyen bir aksesuar kesinlikle değildir. Kitaplar adeta ruhun gıdasıdır. Kitapsız yaşamak kör, sağır ve dilsiz yaşamaktan farklı değildir. Maalesef kitap okuma bakımından ülkemizde bu alışkanlık zayıf kalmaktadır." şeklinde konuştu.



