Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid Salah

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanelerindeki cezasının her bitiminde, "Mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim" diyen ve 15 Ağustos 2017'den bu yana gözaltında bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 7 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.

İsrail'in 14 Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan yaklaşık 1 ay sonra gözaltına aldığı Şeyh Salah'ın avukatlarından Ömer el-Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'ın 7 Ocak'ta İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarılacağını belirtti.

Avukat Hamayse, Şeyh Salah'ın daha önce İsrail’in güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentindeki Nefha (Rimon) Hapishanesi'nde tutulduğunu, daha sonra Gazze'nin kuzeyinde yer alan Askalan (Aşkelon) kentindeki hapishaneye nakledildiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi.

Şeyh Salah'ın yaklaşık 5 aydır gözaltında tutulduğuna vurgu yapan Avukat Hamayse, İsrail polisinin sadece Şeyh Salah'ı değil etrafındaki savunma erkine de gözdağı verme amacıyla avukatlarından Halid Zabarka'yı da gözaltına aldığını ve daha sonra serbest bıraktığına dikkati çekti.

Öte yandan 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib de Şeyh Salah'ın durumuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"İsrail rejimi 1969'da Mescid-i Aksa'nın yakılmasının ardından Harem-i Şerif'in tehlikede olduğu şiarını her platformda yükselten Şeyh Salah'ı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ancak Şeyh Salah, İsrail'in baskıları karşısında yılmayacak ve mücadelesini her şekilde sürdürmeye devam edecektir."

Hatib, İsrail'in aylardır gözaltında tuttuğu Şeyh Salah'ın direncini kırmaya çalıştığını belirterek, "İsrail Şeyh'i hücreye koymuş ve birinci dereceden yakınları dışında kimseyle görüşmesine izin vermeyerek azmini kırmaya çalışıyor. Ancak İsrail her ne yaparsa yapsın Şeyh Salah güçlü azminden ve yüksek moralinden ödün vermeyecektir." vurgusu yaptı.

"Mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim"

İsrail tarafından birçok kez hapis cezasına çarptırılan Şeyh Salah, bir defasında mahkûmiyetinden dolayı "mutlu ve sevinçli" olduğunu belirterek şunları dile getirmişti:

"Çünkü hakkımdaki bu kararlar ve tutuklanmalarım İsrail'in zulmünün göstergesine dönüşüyor. Eğer zulüm giderek artıyorsa İsrail'in yıkılması yakındır. Ben ise mübarek Mescid-i Aksa'nın zaferi için ucuz bir bedel ödedim."

Şeyh Salah, 9 yıl önce verdiği bir cuma hutbesinde "şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 17 Ocak 2017'de serbest bırakıldı.

Ancak özgürlüğü yine uzun sürmedi. İsrail polisi, 14 Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan bir ay sonra 15 Ağustos'ta Umm'ul Fehm'deki evine baskın düzenleyerek Şeyh Salah'ı yeniden gözaltına aldı. İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Salah'ın "kışkırtıcı açıklamalar yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Şeyh Salah'ın bir kez daha gözaltına alınmasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Özgürlükler Komisyonu Başkanı Hatib ise İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" aradığına dikkati çekerek şunları söylemişti:

"İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah'ı hedef almaya başladı. Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu."