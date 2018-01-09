Aksaray'dan kısa kısa

AKSARAY (AA) - Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 33 yaşındaki bir hastanın, anjiyo yöntemi ile delik kalbi kapatıldı.

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada hastanın nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalbinde doğuştan delik bulunduğunun tespit edildiğini aktaran İnci, şunları kaydetti:

"Hastanın durumunu, hastanemiz kardiyoloji ve kalp damar cerrahi konseyinde değerlendirildikten sonra ameliyatsız, kesisiz ve dikişsiz işlem yapabileceğimiz anjiyo yöntemi ile deliğin kapatılmasına karar verildi. Anjiyo ünitesine aldığımız hastamızın kalbinde bulunan deliği, kasığından girerek yarım saat gibi kısa bir süre içinde onardık. Hastamızın durumu gayet iyi. Bir gece hastanede tuttuktan sonra taburcu ettik."

- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Yazgı, mesajında gazetecilerin ve medya kurumlarının üstün bir hizmet anlayışı ile fedakarca çalıştıklarını ve toplum değerlerine ters düşmeyecek nitelikte yayınlar yaptığını belirtti.

Kamuoyunun doğru ve sağlıklı haber almasında basına büyük görev düştüğünü aktaran Başkan Yazgı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler şehrin idarecileri olarak gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek için çalıştıklarının farkındayız. Kamuoyunun hızlı, sağlıklı haber alabilmesi ve olaylara değişik açılardan bakmasında basının rolü çok büyüktür. Gece gündüz demeden, her iklim şartında halkı bilgilendirmek adına haber peşinde olan gazeteciler, son derece zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler.

Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür eder, ilimizdeki gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

