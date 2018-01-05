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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu

- Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı

05 Ocak 2018 Cuma 10:14
Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada satışa hazır uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirilmişti.

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