Aksaray'daki uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aranan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada satışa hazır uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirilmişti.