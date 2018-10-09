Aksaray'daki trafik kazası

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Çinli turistin cenazesi, Ankara'ya gönderildi.
Gülağaç ilçesinde, 4 Ekim'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren Çinli turist Zhıhuı Huang'ın (42), Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedine otopsi yapıldı.
Huang'ın cenazesi, işlemlerinin ardından, babasına teslim edilerek, cenaze aracıyla Ankara'ya götürüldü.
Cenazenin, bu akşam Ankara'dan uçakla Çin'e gönderileceği belirtildi.
Zhıhuı Huang'ın özel eşyaları da Çin'den gelen babası Yaugi Huang'a teslim edildi.