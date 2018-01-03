Aksaray'daki trafik kazası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitirinlerin sayısı 2'e yükseldi.
Kazada ağır yaralanan 69 yaşındaki Ahmet El, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
El'in cesedi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 6 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Nazım Kara idaresindeki 68 KP 134 plakalı otomobilin Aksaray-Ihlara karayolu Doğantarla köyü mevkisinde dün Durmuş Çevik'in kullandığı 07 D 7710 plakalı otomobille çarpışması sonucu bir kişi ölmüş, biri ağır 7 kişi yaralanmıştı.