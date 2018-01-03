banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Aksaray'daki trafik kazası

- Kazada yaşamını yitirenlerin sayısıyı 2'ye yükseldi

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
Aksaray'daki trafik kazası
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitirinlerin sayısı 2'e yükseldi.

Kazada ağır yaralanan 69 yaşındaki Ahmet El, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El'in cesedi aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 6 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Nazım Kara idaresindeki 68 KP 134 plakalı otomobilin Aksaray-Ihlara karayolu Doğantarla köyü mevkisinde dün Durmuş Çevik'in kullandığı 07 D 7710 plakalı otomobille çarpışması sonucu bir kişi ölmüş, biri ağır 7 kişi yaralanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
2 ölü 6 YaralıAksaray'daki Trafik KazasıTrafik KazasıYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim