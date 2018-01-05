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Aksaray'daki otomobile silahlı saldırı

- Sultanhanı ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının boşanma aşamasında olduğu kocası yakalandı

05 Ocak 2018 Cuma 12:35
Aksaray'daki otomobile silahlı saldırı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili, yaşamını yitiren kadının, boşanma sürecindeki kocası gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde otomobile ateş açılması sonucu sürücü Tuncer Kütük ve yanındaki Mediha A'nın öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hayatını kaybeden kadının kocası Şükrü A'yı Konya'da gözaltına alarak, Aksaray Jandarma Komutanlığına götürdü.

Şüphelinin boşanma davasının sürdüğü ve hakkında mahkemece verilmiş evden uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.

Sultanhanı girişinde, 4 Ocak'ta Kütük'ün kullandığı 68 BM 327 plakalı otomobile ateş açılmış, sürücü ve yanındaki Mediha A. hayatını kaybetmişti.



Anahtar Kelimeler:
AksarayCinayetKonyaSilahlı Saldırı
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