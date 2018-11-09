Aksaray'daki cinayeti sigara izmariti aydınlattı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 8 ay önce çobanın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Pörnekler köyünde çobanlık yapan Uğur Çöl'ün (22) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, önemli delillere ulaştı.

Çöl'ün tüfekle vurulduğu tarladaki sigara izmaritinden yola çıkan ekipler, GPS sinyali ve HTS kayıtları doğrultusunda İsmail K. (28) ile Saim K'yi (36) gözaltına aldı.

Cinayet şüphelisi Saim K'nin evlilik planı yaptığı kadınla Çöl'ün gönül ilişkisi olduğu ve maktulün İsmail K. ile de husumeti bulunduğu öne sürüldü.

Cinayetin ardından İstanbul'a giden Saim K'nin, köydeki yakınlarını arayarak, jandarma ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi almayı sürdürdüğü HTS kayıtlarından tespit edildi.

Saim K'nin ifadesinde, olaydan birkaç gün önce geç saatlerde Çöl'ü korkutmak amacıyla av tüfeğiyle havaya ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Cinayet şüphelileri Saim K. ile İsmail K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.