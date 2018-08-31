Aksaray'da Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen resepsiyona, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bazı milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Resepsiyonda davetlileri karşılayan Vali Pekmez, daha sonra Başkan Yazgı ile davetlilerle sohbet etti.

Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti.

Pekmez, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos tarihinin Türk milletinin, özgürlük iradesini dünyaya kanıtladığı bir tarih olduğunu belirterek, Büyük Taarruz'un Türk tarihi açısından önemine işaret etti.

Vali Pekmez, tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı tebrik etti.