AKSARAY (AA) - Aksaray'da şehit yakınları ile gaziler "Yurdumun Değerleri" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek anılarını anlattı.

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Dağ, "Buradaki duygularımızı anlatmamız çok zor. Gazi, vatanı, bayrağı uğruna savaşan kişi demektir. Burada birçok gazimiz var ve her birinin yaşadığı unutamadığı anıları var. Bunları gençlerimize aktaracağız." diye konuştu.

Kore gazisi Mehmet Acar ise gençlerle bir arada olmaktan gurur duyduklarını belirterek, bugüne kadar kendilerine destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte gaziler savaştıkları dönemde unutamadıkları anları öğrencilere anlattı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler sık sık "her şey vatan için, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak gazilere destek oldu.

Konuşmaların ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in annesi ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yavuz Bayal'ın ailesine plaket tak