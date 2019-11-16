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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Genel 16.11.2019, 07:48
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.


#türkiye
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