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Aksaray'da yangın ve deprem tatbikatı

AKSARAY (AA) - Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye birimi ile Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Aksaray Bilim Teknik Kolejinde yangın ve deprem sonrası bina tahliye ve acil müdahale tatbikatı gerçekleştirdi....

02 Mart 2018 Cuma 16:39
Aksaray'da yangın ve deprem tatbikatı
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AKSARAY (AA) - Aksaray Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye birimi ile Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Aksaray Bilim Teknik Kolejinde yangın ve deprem sonrası bina tahliye ve acil müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, ilgili birimler tarafından öğretmen ve öğrencilere yangın çeşitleri, yangınlarda hangi tür tüplerin kullanılacağı ve yangına ne şekilde yaklaşılacağı konularının yanı sıra, söndürme teknikleri ve yangın tüplerinin kullanılışı uygulamalı olarak anlatıldı.

Gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk önce okulda mahsur kalan ve yaralanan öğrenciler OSB itfaiye ekipleri ve Aksaray AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Okul öğrencileri, öğretmen ve çalışanlarından oluşan 550 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yakılan ateşe öğrenciler, yangın söndürme ekipmanları ile müdahale etti.

Anahtar Kelimeler:
Tatbikat
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