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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen...

Genel 10.12.2019, 12:40
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.D. (26) ve A.G. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

#adliye #Aksaray #Torbacı
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