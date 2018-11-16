Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir istikameti Bozkır köyü çıkışında Aksaray İl Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan çalışmada 68 KA 219 plakalı araç durdurularak araçta ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 35 gram eroin olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

5 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.