Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı...