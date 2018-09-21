Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Gökhan D'yi takibe aldı.
Yeterli delile ulaşılmasının ardından düzenlenen operasyonla Gökhan D. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramada 287 gram kubar esrar madde ile bin 150 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan D, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.