Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray’da bir otomobilde yapılan aramada bin 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Aksaray’a uyuşturucu hap getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi. Tespit edilen otomobilin Aksaray’a giriş yapması ile operasyon yapan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bin 403 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü M.A. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

