Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı yapılan bir eve düzenlenen operasyonda 343 gram esrar maddesi ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hashas Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Evde yapılan aramada, kağıt ve plastik torbalara konularak evin çeşitli yerlerinde saklanmış vaziyette toplam 334 gram kubar esrar, 9 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet kurusıkıdan bozma 9 milimetre tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.