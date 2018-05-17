Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 217 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S. isimli şahsın Tacin Mahallesi’nde bulunan ikametinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın evinde yaptığı aramada 217 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirleri bilirkişi nezaretinde sökülürken, M.S. isimli şahıs gözaltına alındı.
Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.