Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uygulama noktasında durdurulan otobüsteki yolcunun iç çamaşırına ve el çantasına gizlenmiş 2 kilo 298 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek "Dino"nun da katıldığı aramalarda ekipler, yolculardan Yasemin D'nin iç çamaşırı ve el çantasında 2 kilo 298 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



