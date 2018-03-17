Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 111 uyuşturucu hap ele geçirilirdi.
Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Yakup B, Veysel G. ve Mehmet A.'yı Sanayi Sitesi'nde yakaladı.
Zanlıların aracında yapılan aramada 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yakup B, Veysel G. ve Mehmet A. tutuklandı.
Öte yandan aynı soruşturmada firari olarak aranan Hakan K. ise yakalanarak emniyete götürüldü.