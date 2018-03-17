Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 111 uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Yakup B, Veysel G. ve Mehmet...