Aksaray'da uyuşturucu ile mücadele konferansı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, "Mahallene ve Okuluna Sahip Çık, Uyuşturucuya Hayır" temasıyla uyuşturucu ile mücadele konferansı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Valilik, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen konferansta, uyuşturucunun zararları ve mücadele yolları hakkında bilgi verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Osman Atalay, konuşmasında, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin, toplumsal olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de özellikle sentetik uyuşturucu bağımlılığının arttığına dikkati çeken Atalay, "Türkiye'de 2014 yılından itibaren sentetik kimyasal uyuşturucu türü olan bonzai, çok ucuz olduğu için ciddi şekilde yaygınlaşmış vaziyette. Şu an Türkiye'nin 50 şehrinde bu kimyasal uyuşturucular, gençler tarafından kullanılıyor. Uyuşturucunun Türkiye'de yaygınlaşmasının arkasında birçok nedenden bahsedebiliriz. Aile, sosyal, ekonomik faktörler gibi nedenler sayabiliriz. Ama bizim çok önemli bir genç nüfusumuz var. Bu nedenle mücadelede etkili olmalıyız." diye konuştu

Atalay, son zamanlarda bağımlılık türlerinin arttığını, devletin de bunun önüne geçmek için önlemler aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımlılık türlerinden olan teknoloji bağımlılığı da çok tehlikeli. Türkiye'de 72 milyon mobil kullanıcı var. Vatandaşlarımız günde 3 saatini telefondaki uygulamalarda, sosyal medyada geçiriyor. Bu çok önemli bir rakam. Ayrıca gençler arasında son 3 yıl içinde yapılan araştırmalarda alkol, sigara ve bahis oyunları bağımlılığında yükselme var. Bunun için de önlem almamız gerekiyor."





- "Geri dönüş oldukça zor olabiliyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Sadrettin Bircan ise uyuşturucunun, ülkenin en büyük sorunlarının başında geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emniyet olarak uyuşturucu kullanımının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu, tek kurumun üstesinden gelebileceği bir konu olmaktan çıktı, bütün devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, mahalledeki muhtarlar ve vatandaşlarımızla, topyekün mücadele edebileceğimiz konu haline dönüştü. Uyuşturucu kullanımından sonra geri dönüş oldukça zor olabiliyor. İrade üstü bir çaba gerekiyor. Ondan dolayı bu farkındalığı vatandaşlarımıza temelden vermemiz gerekiyor ki uyuşturucuya kimse başlamasın. Bu konuda müdürlük olarak çok ciddi çalışmalarımız var."

Konferansa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.