Aksaray'da traktör tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da traktörün tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mustafa Sevindi'nin (48) kullandığı 68 DR 934 plakalı arpa yüklü traktör, Aksaray-Ankara karayolunun 27. kilometresinde, aynı yönde seyreden Kenan D. (25) idaresindeki 51 KZ 318 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, traktördeki Nurettin Sevindi (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Sevindi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Kenan D. gözaltına alındı.