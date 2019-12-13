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Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüsün emniyet şeridinde yolcu alan başka bir minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.Yılmaz Budak (58) idaresindeki 34 PM 3138 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, emniyet şeridinde...

Genel 13.12.2019, 10:06
Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da minibüsün emniyet şeridinde yolcu alan başka bir minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yılmaz Budak (58) idaresindeki 34 PM 3138 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde, emniyet şeridinde yolcu alan Selahattin Mutlu (48) kontrolündeki 68 D 0039 minibüse arkadan çarptı.

Kazada sürücü Budak ile minibüslerdeki Murat Mutlu (23), Mustafa Akyön (38), Yılmaz Ay (50), Kiraz (66) ve Ali (75) Altınkaynak, Fatma Baysal (39) ve Emine Oruç (41) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Aksaray #trafik kazası #yaralı
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