Aksaray'da trafik kazası: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gökhan Yaygın (29) yönetimindeki 68 AAE 085 plakalı hafif ticari araç ile Bayram Ali Sarı idaresindeki 68 D 0101 plakalı minibüs, Hacılar Harmanı Mahallesi, terminal yanında çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaygın ile aynı araçta bulunan Menekşe Yaygın (62), minibüsteki yolculardan Habibe (16) ve Melike Öztürk (18) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesi bulunmuyor.