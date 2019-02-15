Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Altan (53) idaresindeki 68 ES 055 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yakınlarındaki...