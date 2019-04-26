Aksaray'da trafik kazası: 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Faruk Çok (45) idaresindeki 06 YB 4739 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolu Hamidiye Mahallesi kavşağında Yunus Tokgöz (43) idaresindeki 07 AC 1009 plakalı otomobille çarpıştı.

İki otomobil sürücüsünün de yaralandığı kazada Faruk Çok, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tokgöz'ün, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



