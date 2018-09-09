Aksaray'da trafik kazaları: 12 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen iki trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Kamal Alhilal (45) idaresindeki 34 MK 5160 plakalı minibüs, Aksaray-Adana karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki Rukiye (19), Muhammed Basher (16), Abdulhalik (7), Muhammed Mustafa (14), Şükran (8), Muhammed Muatas Alhilal (12) ve Muna Alabit (37) yaralandı.

Diğer kazada ise İdris Kayman (35) idaresindeki 01 RT 807 plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 39. kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Kazada otomobilde bulunan Önder (51) ve Sultan Güner (56) ile Emir Kaan (4) ve Selma Güner Erkay (27) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.