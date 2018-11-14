Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması, trafikte uyulması gereken kuralların öğretilmesi amacıyla Aksaray Merkez Hacı Mustafa Demir ilköğretim okulunda "Trafik Eğitimi Koridoru" oluşturuldu.

Aksaray Valisi Ali Mantı açılışını yaptığı Trafik Eğitim Koridoru'nda, çocukların güvenli oyun alanları, güvenli okul yolu, trafik ışıkları, emniyet kemeri, üst geçit kullanma, trafik işaretleri ve trafik kurallarını üç boyutlu görsellerle öğrenecekler.

Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ da törende yaptığı konuşmada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) "Bir Çocuk Bir Dünya" projesi kapsamında "Trafik Eğitim Koridoru"nun oluşturulduğunu söyledi.

Karabağ, proje amacının elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Hacı Mustafa Demir ilkokulu öğrencisi Alperen Döşlü'nün anısını yaşatmak, trafik ve kuralları hakkında çocuklarda farkındalık oluşturup, bu konuda alınacak tedbirleri çocuklara öğretmek olduğunu kaydetti.

Trafik Eğitimi Koridoru Vali Ali Mantı, kazada hayatını kaybeden Alperen Döşlü’nün ailesi, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından açıldı.



