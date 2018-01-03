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Aksaray'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

AKSARAY (AA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Aksaray'da yapılacak olan 807 konutun, hak sahipleri kurayla belirlendi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kura töreninde, başvurunun fazla olması dolayısıyla...

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:01
Aksaray'da TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
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AKSARAY (AA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Aksaray'da yapılacak olan 807 konutun, hak sahipleri kurayla belirlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kura töreninde, başvurunun fazla olması dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Solona sığmayan vatandaşlar, dışarıda kurulan ekrandan töreni izledi.

TOKİ Proje Uzmanı Esin Kara Cenğiz, yaptığı konuşmada, bir aileye lazım olan tek şeyin sıcak bir yuva olduğunu belirterek, bugün verilecek 807 konutla birçok ailenin, bu imkana kavuşacağını aktardı.

Daha sonra TOKİ yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, konut sahibi olanlar sevinirken, kurada isimleri çıkmayanlar üzüntü yaşadı.

Kurada ismi çıkan 60 yaşındaki Ramazan Öztürk, konut sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "TOKİ'nin projesi çıkınca hemen başvurdum. Kura çıktı. Allah devletimizden razı olsun. İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Ömrümüz kirada geçti. İsmim çıkınca çok sevindim. Hanımın haberi yok ona da sürpriz olacak." dedi.

Kura sonucunda 6 bin 779 başvuru sahibinden, 807'u konut almaya hak kazandı.

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AksarayKONUTKuraTOKI
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