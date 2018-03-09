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Aksaray'da telefonla dolandırıcılık

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi, telefon dolandırıcılarının verdiği hesaba para yatırmak üzereyken PTT çalışanın uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.Kent merkezinde seyyar eşya satan Selçuk Kotuk'u (52) arayıp kendini sigortacı...

09 Mart 2018 Cuma 15:47
Aksaray'da telefonla dolandırıcılık
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kişi, telefon dolandırıcılarının verdiği hesaba para yatırmak üzereyken PTT çalışanın uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Kent merkezinde seyyar eşya satan Selçuk Kotuk'u (52) arayıp kendini sigortacı arayan kişiler, "sağlık sigortasına 2 bin lira borcun var, 400 lira hemen yatırırsan borcunu kapatacağız" dedi.

Dolandırıcıların kendisine verdiği hesap numarasına para yatırmak için PTT şubesine giden Kotuk'un durumundan şüphelenen PTT çalışanı durumu polise bildirdi.

Kotuk, dolandırıcıların verdiği hesap numarasına yatırmak üzereyken son anda polis ekiplerince uyarılarak, dolandırılmaktan kurtuldu.

Polis, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayDolandırıcılıkTelefon
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