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Aksaray'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, telefon şirketine ait...

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:13
Aksaray'da suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, 2 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, telefon şirketine ait kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Hamidiye Mahallesi'nde boş bir arazide hırsızlık şüphelisi M.A.Ş'i (19), kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan M.A.Ş, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Anahtar Kelimeler:
AksarayHIRSIZLIKZanlı
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