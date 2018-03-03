Aksaray'da silahla vurulan genç öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle ateş edilen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde Nurullah Akpınar (18) ile Çapan A. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle...