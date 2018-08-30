AKSARAY (AA) - Aksaray’da şehit ve gazi aileleri koordinasyon merkezi açıldı

Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Aykut Pekmez, şehit aileleri ve gazilerle her zaman bir araya geldiklerini, onların dertlerini dinleyerek sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Aksaray Belediyesi tarafından oluşturulan koordinasyon merkezi sayesinde ailelerin bir araya gelerek kaynaşacaklarını ve birlikte etkinlikler düzenleyerek iyi vakit geçireceklerini belirten Vali Pekmez, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise ramazan ayında şehit yakınları ve gazilere böyle bir merkezin açılması için söz verdiklerini belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde bu merkezin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Şehit ve gazilerle yakınlarının çok değerli olduğunu vurgulayan Yazgı, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel faaliyetlerin gerçekleştirileceği yeni bir alan oluşturuldu. Şehit ve gazilerimiz bizler için önemli ve çok değerli. Biz burada konuşabiliyorsak, hizmetlerimizi yapıyorsak, bu vatan için gözlerini kırpmadan vatan için kendi canını fedan eden kıymetli şehitlerimiz ve vatan için yaralanıp gazi olan değerli gazilerimiz sayesindedir. Bu merkezde hep beraber çok farklı çalışmalar ortaya koyacağız. Bu önemli ve anlamlı günde burada bir kez daha söylüyoruz, şehit ailelerimiz ne isterlerse, ne emrederlerse her zaman emirlerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur."

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise merkezin şehit yakınları, gazi ve yakınları için önemini belirterek, hizmetin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Merkezin açılış törenine İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.