Aksaray'da şehit ve gazi aileleri için özel merkez

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri için yapılan koordinasyon merkezi yarın açılacak.



Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin kültürel ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeleri için yapılan Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezinin açılışının yarın saat 11.00'de yapılacağını bildirdi.



30 Ağustos Zafer Bayramı günü böyle bir açılışı yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yazgı, "Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının faydalanacağı merkez içeresinde kütüphane, derslikler, sohbet odaları ve ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri çok amaçlı salonlar bulunuyor." ifadesini kullandı.



