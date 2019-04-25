Aksaray’da şehit ailesine Şehadet Belgesi verildi

AKSARAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen er Mustafa Ergen'in "Şehadet Belgesi" ailesine teslim edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Şehit Mustafa Ergen’in annesi Fadimana Balkış, babası Erdal Ergen, kardeşleri Muhammet ve Emine Ergen’in katıldığı törende, Valilik makamında Şehit Ergen’in annesi ve babası için hazırlanan Şehadet Belgesi'ni takdim etti.

Şehit ailesine tekrar başsağlığı dileyen Vali Ali Mantı burada yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz ülkemizin tapuları, ülkemizin, kutsal bayrağımızın temsilcileri olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ülkemizi her türlü harici ve dâhili belalardan korusun. Bundan sonrada Mehmetçiğimize tüm vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Ülkemize göz dikenleri Allah kahretsin." dedi.

Anne Fadimana Balkış ise, "Evladım mertçe cesurca vatan hainlerine karşı gelmiş ve şehit olmuştur. Vatana millete siper olmuştur, Allah rahmet eylesin". diye konuştu.

Baba Erdal Ergen ise, "Allah Razı olsun devletimiz ve milletimiz her zaman yanımızdadır. Vatanımız sağolsun. Kalleşlere hiçbir zaman bu topraklara yer yoktur. Onlar kendilerinden utansınlar. Bir Mustafa gider bin Mustafa gelir, Allah tüm şehitlerimiz peygamber efendimize komşu eylesin." dedi.

Şehit Mustafa Ergen'in ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ali Mantı, şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Valilik makamında gerçekleştirilen törende Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık da hazır bulundu.