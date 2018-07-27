Aksaray'da sağlık çalışanlarına darp iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 3 hastane personelini darbettiği iddiasıyla hasta ve 2 yakını gözaltına alındı.

İddiaya göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi için bekleyen B.K. (31) ile hastane personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada tarafları sakinleştirmeye çalışan bölüm hemşiresi Hasbi Toprak (42), Ferit Yoldaş ve Yağmur Burçak, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane polisi ve jandarma ekipleri, B.K. (31), Ö.K. (39) ve N.K'yi (18) gözaltına aldı.

Sağlık-Sen Aksaray Şube Başkanı Rıfat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp iddiasıyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını söyledi.

Darbedildiği öne sürülen personeli hastanede ziyaret ettiklerini aktaran Kaya, “Bugün, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeşil alan bölümünde çalışan sağlık çalışanlarımıza yine bir darp girişiminde bulunulmuştur. Buradaki arkadaşlarımızın bir can olduğunu her zaman unutuyoruz. Buraya geldiğiniz zaman size özenle ve itina ile yaklaşıyoruz. Siz de çalışanlarımıza aynı şekilde yaklaşın." diye konuştu.

Darbedilen hemşire Hasbi Toprak da tedavi için gelen kişinin tehditkar davranışlar sergilediğini ifade etti.

Söz konusu kişinin "Burada herkes kendince bir şey yapıyor, beni kimse sallamıyor." diyerek kendisine sözlü saldırıda bulunduğunu aktaran Toprak, şöyle konuştu:

“ 'Biz seni hasta yakını zannediyoruz, şöyle gel işlemin ne ise yapalım' dedik. 'Ben işleme de baktırmıyorum, sizinle de görüşeceğim' dedi. Aldı eline telefonu, Ferit'i tehdit ederek telefonla birilerini aradı. Sonra da iki kişiyi yanına almış tekrar geldi. Masayı çevirdiler ve Ferit'e, ‘Biz geldik kime dayılanıyorsun şimdi konuş diyerek’ hakaretlerde bulundular. Biz de araya girdik. Üçü de kinlenmiş bir şekilde saldırdı. Kafamızdan darbe aldık, o sıra bir arbede oldu.”

Darbedilen stajyer hemşire Yağmur Burçak da “Tartışma başladı, güvenliği çağırmak için çıktım. Döndüğümde artık birbirlerine girmiş durumdalardı. Araya girdim, 'Sonuçta bir bayanım, bana vurmazlar' diye düşündüm ama hiç çekinmedi. Yumruk salladı, göğsüme değdi. Sonra kolumdan tuttular, yakamı tuttular." diye konuştu.

