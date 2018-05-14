Aksaray’da Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesinin 2017 yılı içerisinde Tacin Mahallesinde başlattığı 3 etaptan oluşacak Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nın ilk etabı tamamlandı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bisiklet yolu,‬ koşu yolu‬, çocuk oyun alanı, amfi tiyatro ile çeşitli türden ağaç ve çiçek çeşitleriyle rengarenk donatılan park alanının bu bölümünün 78 bin metrekarelik alana kurulduğunu söyledi.

Yazgı, alanda 3 katlı olarak inşa edilecek gençlik merkezi, çok amaçlı konferans salonu, fuaye alanı, kafeterya, kütüphane, bilgisayar odaları, sanat ve müzik atölyeleri, engelli faaliyet odaları ve kursların yapılabileceği eğitim odalarına da yer verildiğini aktardı.

Parkın açılışına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Hüseyin Altınsoy ve çok sayıda davetli katıldı.

