banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Aksaray'da polis şüpheli kovalamacası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 3 kişiden 2'si ile girdikleri evde polise mukavemette bulunan zanlılardan birinin eşi ve kızı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde...

02 Ocak 2018 Salı 14:37
Aksaray'da polis şüpheli kovalamacası
banner230

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 3 kişiden 2'si ile girdikleri evde polise mukavemette bulunan zanlılardan birinin eşi ve kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Bekir K. idaresindeki 50 DC 912 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Bekir K, kovalamacanın ardından yanındaki Emrah B. ve Gülüşan K. ile Laleli Mahallesi'ndeki evine gittti.

Bura sırada evdekilerin polise direnmesinden yararlanan 3 zanlı olay yerinden kaçtı. Bekir K'nin eşi Fatmanur ve kızı Melek ise polise mukavemetten gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılardan Emrah B. ve Gülüşan K'yi mahalledeki bir okulun yakınlarında yakaladı. Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
AksarayKovalamacaPolis şüpheliPolise Mukavemet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim