Aksaray'da polis şüpheli kovalamacası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 3 kişiden 2'si ile girdikleri evde polise mukavemette bulunan zanlılardan birinin eşi ve kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Bekir K. idaresindeki 50 DC 912 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Bekir K, kovalamacanın ardından yanındaki Emrah B. ve Gülüşan K. ile Laleli Mahallesi'ndeki evine gittti.

Bura sırada evdekilerin polise direnmesinden yararlanan 3 zanlı olay yerinden kaçtı. Bekir K'nin eşi Fatmanur ve kızı Melek ise polise mukavemetten gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılardan Emrah B. ve Gülüşan K'yi mahalledeki bir okulun yakınlarında yakaladı. Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.