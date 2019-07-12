Aksaray'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Koçoğlu'nun cenazesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince uçurumdan çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara kara yolu Ziga Kaplıcaları yakınlarında uçuruma devrildi. Sürücü Koçoğlu,...
AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Koçoğlu'nun cenazesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince uçurumdan çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.