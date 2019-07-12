Aksaray'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara kara yolu Ziga Kaplıcaları yakınlarında uçuruma devrildi. Sürücü Koçoğlu,...

Aksaray'da otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, Aksaray-Ihlara kara yolu Ziga Kaplıcaları yakınlarında uçuruma devrildi. Sürücü Koçoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Koçoğlu'nun cenazesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince uçurumdan çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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