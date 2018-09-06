Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Hacı Savaşçı (38) idaresindeki 06 LTT 48 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 37. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra otomobildeki Nazife (30), Ebubekir (3), Ömer Faruk (3), İbrahim Berat Savaşçı (1) ile Mikail (51) ve Ayten Baltacıoğlu (50) yaralandı.
Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mikail Baltacıoğlu'nun Ankara'ya sevk edildiği bildirildi.