Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Barış Şahin (24) idaresindeki 68 DN 564 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Musa Şahin (25), Remzi (73) ve Zahide Demir (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

- Yaralıların bulunduğu ambulans kaza yaptı

Barış ve Musa Şahin'in bulunduğu ambulans, Ağaçlı kavşağında hasarlı kazaya karıştı.

Bunun üzerine Barış ve Musa Şahin, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Remzi ve Zahide Demir’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.