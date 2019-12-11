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Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Erhan Yılmaz idaresindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Kuddusi Koyuncu'nun kullandığı 68 FH 322 plakalı otomobille...

Genel 11.12.2019, 15:28
Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erhan Yılmaz idaresindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Kuddusi Koyuncu'nun kullandığı 68 FH 322 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Koyuncu, otomobilde bulunan Menşure (54), Alparslan (23) ve Bekir Gümüş (71) ile minibüste bulunan Halime Yanar (68) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bekir Gümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Aksaray #trafik kazası #yaralı
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